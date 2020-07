동서대학교 LINC+사업단, ‘덕분에 챌린지’ 참가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “코로나19에 맞서 헌신하시는 모든 분에게 감사의 마음을 전합니다”

동서대 LINC+사업단이 코로나19로 고생하는 의료진을 격려하고 위로하는 마음을 전하는 ‘덕분에 챌린지’에 동참했다.

‘덕분에 챌린지’는 코로나19 확산을 방지하고 환자들의 치료에 밤낮으로 헌신하는 의료진을 응원하기 위해 지난 4월 중앙재난안전대책본부에서 시작한 국민 참여 캠페인이다. ‘존경합니다’를 뜻하는 수어 동작을 표현한 사진이나 영상을 공유하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행되고 있다.

동서대 LINC+사업단은 조선대학교 LINC+사업단의 지목을 받아 캠페인에 참여하게 됐다. 다음 바통은 동서대 소프트웨어중심대학사업단과 경성대학교 LINC+사업단, 부산정보기술협회에 넘긴다.

동서대 LINC+사업단 황기현 부단장은 “학생들이 안전하게 캠퍼스로 돌아올 수 있도록 고군분투하는 모든 분에게 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 이번 캠페인에 기쁜 마음으로 참여했다”며, “방역수칙 준수와 사회적 거리두기 등의 활동을 통해 코로나19 확산을 방지할 수 있도록 우리 모두 함께해야 한다”고 말했다.

