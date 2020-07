광주지역 방역대응체계 ‘사회적 거리두기 2단계’로 격상

광주 22개 유관기관 긴급대책회의 열고 결의문 발표



[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 최근 광주지역에서 코로나19 확진자가 속출하고 있는 가운데 광주광역시 유관기관들이 머리를 맞대고 방역대응체계를 ‘사회적 거리두기 2단계’로 격상하기로 했다.

광주 22개 유관기관은 1일 긴급대책회의를 열고 결의문을 통해 “코로나19 상황이 매우 엄중하다”며 “광주시·교육청·경찰청·5개 구청 등 22개 유관기관은 코로나19로부터 광주공동체를 지켜내기 위해 긴장의 끈을 다시 조이고 방역대응체계를 ‘사회적 거리두기 1단계(생활 속 거리두기)’에서 ‘사회적 거리두기 2단계’로 격상한다”고 밝혔다.

유관기관들은 이날 결의문을 통해 모임이나 행사, 공공시설 등에 대해 강도 높은 제재를 하기로 했다.

▲집합·모임·행사

실내는 50인 이상, 실외는 100인 이상의 모임과 행사 개최를 전면 금지한다.

부득이하게 실내 50인 미만, 실외 100인 미만의 행사를 개최하더라도 참석자 전원 마스크 착용과 발열체크, 출입명부 작성, 사람 간 일정간격 두기 등 방역수칙을 철저히 지켜야 한다.

준수하지 않을 경우에는 300만 원 이하의 벌금을 부과할 수 있고, 해당 시설 및 단체·기관에 대한 집합금지 명령이 내려질 수 있으며, 각종 발생하는 비용을 부담시킬 수 있다.

▲공공시설

광주시, 교육청, 5개 구청 그리고 산하 공공기관이 운영하는 다중이용시설은 2일부터 오는 15일까지 운영을 전면 금지한다.

▲고위험시설

정부와 광주시가 정한 13개의 고위험시설(클럽 등 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 스탠딩 공연장, 노래연습장, 실내집단운동, PC방, 방문판매 등 직접판매홍보관, 대형학원(300인 이상), 유통물류센터, 뷔페, 경륜·경정·경마장)은 2일부터 오는 15일까지 시설 운영을 자제해 줄 것을 권고하는 집합제한 행정조치를 시행한다.

다만 부득이하게 운영할 때에는 참석자 전원 마스크 착용과 발열체크, 출입명부 작성, 사람 간 일정간격 두기, 방역소독 등 방역수칙을 철저히 지켜야 한다.

▲노인요양시설

2주간 면회금지 및 종사자들에 대한 외출 차단 등 선제적 코호트격리를 실시하며 모든 입소자 및 종사자에 대해 코로나19 검사를 의무화한다.

▲확진자 관련 다중이용시설

광륵사는 지난달 29일부터 오는 13일까지 ‘집회금지 및 강제폐쇄’ 행정 조치했다.

금양오피스텔은 경찰청의 협조를 받아 시설 내 사무실들을 조사하고 있으며, 불법 사실이 드러날 경우 경찰에 고발조치할 예정이다.

해피뷰병원은 병동 폐쇄 후 입원환자 및 종사자에 대한 이동제한 및 방역조치를 완료했으며 CCC 아가페실버센터의 경우 고위험입소자는 감염관리 가능한 병원으로 전원조치하고 그 외 입소자와 종사자들은 요양원 내 코호트 격리를 시행할 예정이다.

▲확진자 협조의무

역학조사 과정에서 확진자들의 비협조로 동선확보나 코로나19 차단에 많은 어려움을 겪고 있는 가운데 이동경로와 접촉자를 신속하게 파악하는 데 있어 적극 협조할 경우에는 개인정보를 철저히 보호하고 비밀을 유지하는 등 최대한 지원하는 한편, 비협조적이거나 거짓 진술한 경우에는 감염법상 형사처벌, 치료비 청구, 구상권 행사 등 강력한 조치를 취한다.

▲초·중·고등학교

학생밀집도를 낮춰서 등교하는 방안 등을 교육부와 협의해 시행토록 할 예정이다.

▲마스크 착용 의무화

대중교통 및 다중집합시설 이용 시 마스크 착용을 의무화하는 행정조치를 시행한다.

▲병상 확보

확진자 증가에 대비한 병상을 추가로 확보해 만일의 사태에 대비한다는 방침이다.

현재 광주시는 국가지정치료병상 17개(전남대병원 7개, 조선대병원 10), 감염전담병원인 빛고을전남대병원 병상 47개 등 총 64개의 병상을 확보하고 있는 가운데 현재 24개 병상을 사용하고 있으며 가용병상은 40개다.

시는 확진환자가 계속 증가할 상황에 대비해 광주·전남 병상 공동 대응 체계를 구축 중에 있으며, 비상상황 시 감염병 전담병원을 추가 지정하고 광주시 의사회 및 간호사회에 인력지원을 협조 요청할 계획이다.

한편, 격리시설(생활치료센터)로 운영 중인 광주소방학교 생활관(66실)의 경우 추후 비상상황에 대비해 추가 시설 확보 방안을 마련하고 있다.

22개 유관기관은 “시민들께서는 불요불급한 외출과 모임 및 다중이용시설 이용을 자제해 주시기 바란다”며 “불가피하게 외출 시에는 만나는 사람 모두가 코로나19의 감염원이 될 수 있다는 위기의식을 갖고 마스크 착용, 손 씻기와 사람 간 거리두기 등 개인 위생수칙을 꼭 지키고, 많은 사람들이 모이는 장소(예식장, 장례식장, 대형음식점 등) 방문과 각종 행사 등의 참석을 적극 자제해 주시길 부탁드린다”고 말했다.

이어 “발열이나 호흡기 증상 있는 사람이나 격리가 해제가 된 사람이라도 증상이 다시 나타날 경우 반드시 관할 보건소에 연락해 검사를 받으시기 바란다”고 강조했다.

또 “큰 걱정과 우려를 안겨드린 점에 대해 대단히 송구스럽게 생각한다”며 “방역당국의 적극적이고 신속한 대응, 그리고 시민들과 지역사회의 결집된 역량으로 이 어려움을 극복해 가겠다”고 밝혔다.

