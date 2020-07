국가브랜드경쟁력지수 1위 브랜드 인증식 개최

국내 제조업 업종별 1위 브랜드 9명 수상

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC, 회장 노규성)는 1일 오전 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 '제조업 부문 2020 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 1위 브랜드 인증식'을 개최했다고 밝혔다.

NBCI는 브랜드 가치 중심의 경영 마인드 확산과 국가브랜드 가치 향상을 목적으로 2004년 런칭돼 올해 17년째를 맞이하고 있다. 매년 67개 업종, 242개 브랜드를 대상으로 상반기에는 제조업, 하반기에는 서비스업 개별 브랜드의 경쟁력 지수를 발표하고 있다. 국내 소비자 약 3만5000여명을 1대 1 개별면접 방식으로 조사하고 있으며, 국내 기업 브랜드 경쟁력의 대표적인 지수로 자리잡았다.

NBCI 인증식은 업종별 1위 브랜드를 대상으로 기업 브랜드 가치 향상 및 경쟁력 강화를 위해 힘쓴 각 기업의 대표자를 포상하기 위하여 올해 처음 신설됐다. 한국생산성본부는 올해 상반기 36개 업종 123개 브랜드를 대상으로 NBCI를 조사, 지난 3월 9일 조사결과를 발표한 바 있다. 이번 인증식은 상반기에 결과를 발표한 제조업 부문을 대상으로 진행됐으며 현대자동차, LG전자, 삼성물산, 영원아웃도어, 쿠쿠전자, 한국타이어앤테크놀로지, 위니아딤채, 경동나비엔 등 국내 제조업 업종별 1위 브랜드의 담당 임원들이 각 업종을 대표해 수상했다. 서비스업 부문 NBCI는 오는 9월 발표되며, 1위 브랜드 인증식은 10월 진행될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr