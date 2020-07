[카드뉴스]과일 껍질 버리면 절대 안 되는 이유

과일 껍질에 숨겨진 특별한 효능 알아보기

[아시아경제 이진경 기자] 평소 과일, 채소 등 껍질을 먹지 않고 버리는 경우가 많지만 사실 알맹이(과육)만큼이나 껍질에 영양소가 풍부하다고 합니다. 껍질까지 다양한 방법으로 함께 섭취하며 영양도 챙기고 음식물 쓰레기도 줄일 수 있어 일석이조인데요. 과연 껍질이 우리 몸에 어떻게 좋은지 자세히 알아볼까요?

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr