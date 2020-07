7월 1일 코스닥, 10.39p 내린 727.58 마감(1.41%↓)

2020년 07월 01일 코스닥 지수는 10.39p (1.41%) 하락한 727.58로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 오디텍 오디텍 080520 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 1,200 등락률 +30.00% 거래량 13,846,039 전일가 4,000 2020.07.01 15:30 장마감 close , 멜파스 멜파스 096640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,420 전일대비 205 등락률 +16.87% 거래량 5,156,312 전일가 1,215 2020.07.01 15:30 장마감 close , 마이크로컨텍솔 마이크로컨텍솔 098120 | 코스닥 증권정보 현재가 4,520 전일대비 755 등락률 +20.05% 거래량 1,981,983 전일가 3,765 2020.07.01 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 211 전일대비 169 등락률 -44.47% 거래량 3,196,421 전일가 380 2020.07.01 15:30 장마감 close , 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 186,600 전일대비 41,600 등락률 -18.23% 거래량 782,531 전일가 228,200 2020.07.01 15:30 장마감 close , 오가닉티코스메틱 오가닉티코스메틱 900300 | 코스닥 증권정보 현재가 883 전일대비 167 등락률 -15.90% 거래량 10,311,511 전일가 1,050 2020.07.01 15:30 장마감 close 입니다.

