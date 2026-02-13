본문 바로가기
[특징주] 마이크로컨텍솔, 전년도 호실적에 25% 급등

김동표기자

입력2026.02.13 09:34

마이크로컨텍솔 이 13일 개장 직후 급등세를 보이며 2만5000원선을 돌파했다. 단기간에 20% 넘는 상승률을 기록하며 강한 매수세가 유입되는 모습이다.

이날 오전 9시20분 기준 마이크로컨텍솔은 전일 대비 4850원(25%) 오른 2만5250원에 거래되고 있다.


반도체 장비· 부품 기업인 이 회사는 2025년 연결 기준 영업이익이 177억6132만원으로 전년 대비 74.1% 증가했다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1003억원으로 44% 늘었고, 당기순이익은 169억원으로 59% 증가했다.

마이크로컨텍솔은 "세미컨덕터(SEMICONDUCTOR)사업과 어플라이언스(APPLIANCE)사업에서 테스트 소켓과 전자개폐기 등 주요 제품 시장이 활성화되고 수요가 증가하면서 매출과 이익이 늘었다"고 설명했다. 자회사의 PCR 주요 제품 매출 및 이익 증가도 실적 개선 요인으로 제시됐다.





김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
