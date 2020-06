[아시아경제 이민지 기자] 제노레이 제노레이 122310 | 코스닥 증권정보 현재가 9,900 전일대비 180 등락률 +1.85% 거래량 538,216 전일가 9,720 2020.06.30 15:30 장마감 close 는 30일 281억3240억원 규모로 중국 업체에 치과용 X-ray 영상진단 장비를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 계약 종료일은 내년 12월 31일이다.

