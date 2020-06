[아시아경제 이민지 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,800 2020.06.30 15:30 장마감 close 는 최대주주인 데일리블록체인은 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 20,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,800 2020.06.30 15:30 장마감 close 이 투자지분 매각과 관련해 메이플투자파트너스를 우선협상자대상자로 선정했으나 이를 철회한다고 30일 공시했다.

