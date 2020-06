충남, ‘생활안정자금’ 저금리 대출

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도가 금융 소외계층을 대상으로 긴급생활자금 등 소액대출을 지원한다.

도는 30일 도청에서 양승조 충남도지사, 충남신용보증재단 유성준 이사장, 신용회복위원회 이계문 위원장이 만나 ‘더행복충남론’ 시행을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

‘더행복충남론’은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 생활에 어려움을 겪으면서도 신용등급이 낮아 고금리 불법 사금융에 내몰린 도민을 돕기 위해 마련된다.

협약에 따라 도는 ‘더행복충남론’을 총괄하고 향후 5년간 사업비 20억원을 신용보증재단에 위탁한다. 또 신용보증재단은 지원실적 현황 확인 등 사업비 정산업무, 신용회복위원회는 대출실행과 사후관리를 각각 맡는다.

지원규모는 병원비와 생활비 등 생활안정자금 1인당 최대 1500만원(연 4% 이내 금리), 학자금 1인당 최대 1000만원(연 2% 금리) 등이다. 상환기간은 최대 5년이며 원리금 균등 분할 상환을 조건으로 한다.

지원대상은 신용회복위원회 채무조정이 확정된 후 6개월 이상 연체없이 상환하고 있거나 최근 3년 이내 완제한 도민이다.

신청은 천안·당진·홍성에 위치한 서민금융통합지원센터 또는 신용회복위원회 상담센터의 안내에 따라 가능하다.

도는 올해 사업비 4억원을 포함해 오는 2024년까지 경제적 소외계층인 도민 1400명에게 소액대출을 지원할 예정이다.

