[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 1명 추가됐다.

30일 광주광역시에 따르면 이날 오후 광주 북구 중흥동에 거주하는 70대 여성 A씨가 민간 수탁기관이 실시한 코로나19 검사에서 ‘양성’ 반응이 나왔다.

시는 A씨를 우선 45번째 확진자로 분류하고, 정확한 검사를 위해 광주시보건환경연구원에 재검사를 의뢰했다.

A씨는 지난 22~24일 배를 타고 제주도를 다녀온 것으로 확인됐다.

이후 지난 27일 장염증상을 보여 북구 해피뷰병원에 입원했다. 29일 흉부 X-Ray 촬영 결과 폐렴 소견으로 코로나19 검사를 실시해 ‘양성’ 판정을 받았다.

광주시는 A씨와 접촉한 의료진, 퇴원한 같은 병실에 있던 환자의 검체를 채취해 검사를 의뢰할 방침이다.

