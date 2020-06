하나銀, 수출 중소기업 지원 신보와 협약

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 수출이 줄어든 중소기업 지원에 나선다.

하나은행은 수출 감소로 어려움을 겪고 있는 중소기업에 원활한 자금 유동성을 지원하고자 신용보증기금과 업무협약을 맺었다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 수출기업 지원 정책에 발맞춰 신속한 경영자금을 지원하고 기업이 부담하는 금융비용을 절감토록 해 기업과 은행의 동반성장 기틀을 마련하기 위해 체결됐다고 은행은 설명했다.

보증서 신청 기업은 이번 신보와의 보증료 지원 협약으로 취급하는 하나은행의 보증서 담보대출 '위드론수출금융II'를 통해 ▲신보에서 최대 0.3%의 보증료 차감 지원 ▲하나은행에서 0.4%의 보증료 추가 지원 ▲대출금리 감면, 외국환수수료 우대 등 실질적인 금융 혜택을 지원 받을 수 있게 된다.

박지환 하나은행 CIB그룹장은 “신보와의 적극적인 협업을 통해 수출 감소로 어려움을 겪고 있는 중소기업에게 필요한 자금을 신속하게 지원하고 금융 비용을 절감하는데 적극적인 도움을 드리고자 한다”고 밝혔다.

앞서 지난 3월 하나은행은 무역보험공사와 협약을 맺고 수출 중소, 중견기업의 유동성을 지원하고 소재부품장비산업 및 신흥시장 수출을 장려하고자 ‘수출신용보증(선적전)’과 ‘수출신용보증(매입)’에 보증료를 지원하고 대출이자 및 외국환수수료를 감면하는 '위드론수출금융I'을 출시, 특별 판매하고 있다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr