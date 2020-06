한국만화진흥원, 코로나19로 막힌 만화 수출길 지원한다

수출작품 번역·해외 프로모션 지원사업 공모…총 5억원 규모

[아시아경제 박혜숙 기자] 한국만화영상진흥원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 침체된 만화 콘텐츠 산업 활성화를 위해 '2020 2차 수출작품 번역 지원사업'과 '2020 만화 해외 프로모션 지원사업'을 펼친다.

뮨화체육관광부와 함께 추진하는 이들 지원 사업은 코로나19로 국내·외 수출상담회와 박람회 등의 개최가 어려운 상황에서 해외시장 진출에 어려움을 겪고 있는 중소 만화 콘텐츠 기업을 지원하고 해외마케팅의 돌파구를 마련하기 위한 것으로 총 5억원이 지원된다.

2016년부터 시작한 수출작품 번역 지원 사업은 우수한 한국 만화의 번역과 재제작을 지원해 해외 진출을 돕는다. 올해 초 1차 공모를 진행해 45개 지원과제를 선정한 데 이어, 2차 공모를 통해 최대 22개 작품에 대해 번역과 해외 진출을 지원한다.

지원대상은 한국 만화 콘텐츠 사업자로, 선정되면 과제당 최대 850만원의 지원금을 받게 된다. 진흥원은 특히 한국외국어대·이화여대 통역번역연구소 등 번역 전문기관과 협업해 번역 결과물의 질적 수준을 높일 계획이다.

2018년 수출번역 지원을 받은 '허니블러드(이나래作)'는 중국·북미·프랑스·일본·인도네시아 등 해외 10여개 플랫폼에서 연재 중이며 중국 최대 웹툰 플랫폼 콰이칸에서 500억뷰를 달성하는 쾌거를 이뤘다.

2018년 지원작 '모기전쟁(정지훈作)'도 일본·태국·인도·중국 등 해외 5개국에서 연재됐으며, 현재 모바일 게임 및 VR툰으로 제작 중이다.

2017년 지원작 '왕의 딸로 태어났다고 합니다(비츄 원작, 김렉나 그림)'도 중국 큐큐닷컴과 베트남 코미콜라에서 유료 웹툰 1위를 달성했으며 일본·프랑·미국 등에서 연재 중이다. 이외에도 다양한 우수 작품이 수십 개국에 수출돼 현지 독자들에게 소개됐다.

올해 만화 해외 프로모션 지원 사업은 코로나19의 확산에 따라 대면 비즈니스가 제한된 만화 콘텐츠 기업을 지원하기 위해 수요자 중심의 프로모션 활동을 지원한다. 해외진출 판로를 개척하고 현지 마케팅을 위해 프로모션을 준비하고 있는 중소 만화 콘텐츠 기업 및 개인 사업자라면 누구든 신청 가능하다.

총 10개 과제를 선정할 예정으로, 선정된 기업은 해외 시장 마케팅을 위해 ▲만화 IP를 활용한 프로모션 영상 제작 ▲만화를 소재로 한 책자·굿즈 등 홍보물 제작 ▲글로벌 서비스를 위한 번역 등 자율적으로 프로모션 계획을 수립해 신청할 수 있다.

기업당 최대 3000만원까지 지원되며, 사업 완료 후에는 만화 IP 수출 계약서를 필수적으로 제출해야 한다.

수출작품 번역 지원사업은 다음달 17일, 만화 해외 프로모션 지원사업은 22일까지 e나라도움 사이트(www.gosims.go.kr)로 접수하면 된다.

신종철 한국만화영상진흥원장은 "한국 만화가 미국·일본·프랑스 등 세계 주요 만화시장의 프레임 변화와 성장을 주도하고 있다"며 "코로나19로 막힌 수출길을 뚫기 위해 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

