[특징주]메타랩스, 화장품 사업 탄력 기대 강세

메타랩스 주가가 강세다. 자회사 메타랩스코스메틱의 화장품 사업이 활로를 모색할 것이라는 기대감이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

30일 오후 1시 42분 메타랩스는 전날보다 10.0% 오른 1210원에 거래되고 있다.

메타랩스는 지난해 메타랩스코스메틱을 통해 '국민 팩트'로 유명한 기능성 화장품 브랜드 'VANT 36.5'(이하 반트 36.5)와 글로벌 상표권 계약을 체결했다.

메타랩스코스메틱은 반트 36.5 제품의 글로벌 유통과 판매를 담당한다. 반트 36.5 브랜드를 활용한 모든 사업을 반영구적으로 독점 운영할 수 있다. 중국 시장 공략을 위해 배우 추자현 씨를 브랜드 메인 모델로 발탁했다. 알리바바 티몰, 카올라, 징동, VIP, 샤오홍수 등 중화권 온라인 유통채널에 올 상반기 입점한다는 계획이다.

중국에서 화장품 사업이 탄력을 받을 것이라는 기대감이 주가에 영향을 준 것으로 풀이됐다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr