창원시, ‘누비전 특별할인’ 코로나19로 7월까지 연장

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 소상공인 지원과 지역경제 활성화를 위해 발행하고 있는 누비전 210억원을 추가 발행하고, 7월 말까지 10% 할인판매를 연장한다고 30일 밝혔다.

시는 지난해 누비전 100억원을 출시한 데 이어 올해 상반기 790억원을 발행했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 소비촉진을 위한 10% 특별할인 및 가맹점 확대로 누비전 790억원이 완판되면서 추가 발행을 결정한 것이다.

또한 5월 소상공인 긴급경영안정비 지원신청 시 누비전 가맹점 동시 신청으로 21,000개소를 추가 확보했다. 현재 누비전 지류가맹점은 45,000여 곳, 모바일 가맹점은 34,000여 개소로 확대됐다.

허성무 창원시장은 “시민들에게 큰 사랑을 받는 누비전이 코로나19에 따른 소상공인의 경영 애로 해소에 도움이 되고, 창원경제에 활력을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

