나주시, 광주 35번 확진자 접촉자 ‘전원 음성’ 판정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주 35번 코로나19 확진자와 접촉했던 나주 동료 직원과 직원 가족들이 검체 결과 전원 음성 판정을 받았다.

30일 시에 따르면 광주 35번 확진자 A씨는 지난 24일부터 26일까지 3일간 오전 9시부터 낮 12시까지 자차를 이용해 나주 소재 자신의 근무지로 출·퇴근했다.

A씨는 지난 27일 보건환경연구원 검체 결과 양성 판정을 받았으며 광주 34번 확진자의 배우자다.

A씨의 근무지는 배전반 등 부품을 생산하는 사회복지시설 사업장으로 총 12명의 직원이 종사하고 있는 것으로 알려졌다.

이 중 시에 거주하는 직원은 총 4명(사무직1·생산직3)이다.

보건소는 지난 27일 A씨의 동료 직원 4명과 직원 가족 2명에 대한 검체를 의뢰했다.

검체 결과 6명 전원이 음성 판정을 받았다.

보건소는 당일 확진자 A씨의 작업장 전체에 대한 방역 소독 조치를 완료했으며 확진자 추가 동선에 대한 역학조사를 통해 사후 관리에 만전을 기하고 있다.

또 마스크 착용, 외출 전·후 손 씻기, 생활 속 거리두기, 발열·기침과 같은 의심 증상 발생 시 선별진료소 방문 등 기초적인 예방법을 비롯해 ▲다중이용시설 방문 자제 ▲수도권 등 대도시 방문 후 가급적 하루 이틀 정도 자가 격리 등을 당부했다.

강인규 시장은 “광주 35번 확진자와 접촉한 시민에 대한 검체 결과 다행히 모두 음성 판정이 나왔다”며 “지난 주말 사이 광주·전남지역에 신규 확진자가 급증해 지역민이 불안이 커지고 있는 만큼 코로나19 확산 방지와 청정지역 수호에 최선을 다해가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr