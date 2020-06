[포토] “장마철, 캐릭터 우산으로 멋내세요”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 신관 지하 1층 영국 캐릭터 라이프 스타일 브랜드 ‘피터젠슨’ 매장에서 캐릭터 우산과 장화를 선보이고 있다. 이외에도 래시가드, 미니 선풍기, 돗자리, 에코백 등 다양한 상품을 선보이고 있으며, 의류품목에 한해 오는 8월 말까지 30% 할인 행사를 진행한다.

