경북도교육청, 내년도 고교 신입생 정원 확정 … 학급당 22명 유지

185개교에 올해보다 448명 줄어 2만3226명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 30일 2021학년도 고등학교 신입생 입학정원을 확정·발표했다.

내년도 경북도내 고등학교 전체 입학정원은 2만3226명으로, 올해보다 448명이 줄었다. 학교 수는 185교로 변동이 없으나, 전체 인가 학급은 종전보다 1학급이 줄어든 1021학급이다.

학급당 정원의 경우, 경주 등 19개 시·군은 현재 기준 22명을 유지한다. 다만 지역별 형평성을 고려해 22명보다 높은 지역 중 조정 가능한 일부 지역을 하향조정했다. 조정된 내용은 일반계고는 구미 지역이 26명에서 24명으로, 특성화고는 구미와 칠곡 지역 모두 25명에서 24명으로 줄었다.

내년도 입학정원은 중장기 입학 학생의 추이를 고려해 정원감축의 폭을 최소화했고, 학급당 정원 조정으로 학급당 평균 인원이 낮아진 지역 학생들은 더 나은 교육환경에서 수업을 받을 수 있게 됐다는 게 도교육청의 설명이다.

경북교육청은 올해부터 농어촌 지역 학생들의 학교 선택권 보장을 위해 신입생 모집 시 1학급 편성 최저 인원을 14명에서 10명으로 완화했는데, 이 기준은 내년에도 유지된다.

임종식 교육감은 "2021학년도 고등학교 입학정원은 중장기 학생 추이, 지역별·학교별 특수성과 형평성을 고려한 것으로 모든 학생들에게 균등한 교육기회를 제공하겠다"고 강조했다.

