홍의락 대구시 경제부시장, 직원 간담회로 취임식 대체

7월1일 취임…"정파 초월해 중앙과 지역사회 힘 모을 것"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 홍의락(65) 신임 대구시 경제부시장이 7월1일 대면 집합 취임식을 생략하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 휘청이는 대구 경제와 산업 분야의 주요 현안을 논의하는 것으로 취임 첫날을 시작한다.

30일 대구시에 따르면 홍 경제부시장은 1일 아침 시청에서 임용장 수여식을 마치고 본격적인 업무에 돌입한다. 오전에는 시청 부서별 사무실을 방문해 직원들과 간담회를 갖고, 오후에는 코로나19 경제방역 추진상황과 경제·산업분야 주요업무 보고회에 참석해 현안을 점검한다.

둘째 날부터는 시의회를 비롯해 지역 주요 기관단체를 방문, 적극적인 협조를 요청하는 등 시정을 세밀히 챙기는 것으로 취임 초기 일정을 소화한다.

홍의락 경제부시장은 "미래 신성장 산업을 지역경제를 도약시킬 중심축으로 끌어올리고, 대구경제가 새롭게 비상할 수 있도록 하겠다"면서 "그 어느 때보다 어려운 시기에 막중한 소임을 맡아 무거운 책임감을 느끼지만, 정파를 초월해 중앙과 지역사회의 힘을 모으고 대구 경제를 대한민국의 정상으로 세우는데 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 경북 봉화 출신인 홍의락 신임경제부시장은 대구 계성고등학교와 고려대학교 농업경제과를 졸업한 뒤 사업가로 활동하다가 제19대(민주통합당 비례대표), 20대(무소속→더불어민주당) 국회의원을 지냈다. 최근 소속 정당이 다른 권영진 시장의 경제부시장 제의를 받아들여, 향후 여권과 교량 역할에 큰 기대감을 낳고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr