"완전 짝퉁…사칭 STOP" 박준형, 사칭피해 주의 당부 [전문]

그룹 god 박준형/사진=박준형 인스타그램 캡처

[아시아경제 김가연 기자] 그룹 god 박준형이 SNS 사칭 피해를 알리면서 팬들에게 주의를 당부했다.

박준형은 28일 자신의 인스타그램에 사칭 계정 페이지를 캡처한 사진을 올리면서 "이 페이지의 주인은 완전 '짝퉁'이다. 내 것 아니다. 나는 이 계정 하나뿐이다"라고 밝혔다.

그는 "팬들이 캡처 사진을 보내줘서 알았다"며 "이 사람한테 메시지가 오면 그냥 무시해라"라고 전했다.

이어 "그리고 이 페이지 주인분, 다른 사람인 척하고 사람들을 속이는 건 너무나도 안 좋은 행동이다. 사람들한테 상처 줄 수 있다"며 "그러니까 그만하라"고 경고했다.

그러면서 "나한테 이 사실을 알려준 많은 팬들에게 고맙다"며 팬들에 대한 감사 인사를 덧붙였다.

다음은 박준형 인스타그램 글 전문

요오우~ 이페이지의주인은 와안죤 쨕퉁쓰입니다 매애앤! 내꺼아닙니다 나는 인스타애 이계정하나뿐쓰!!!

많은분들한태 울꼬맹쓰들이 나한태 스크린캪쳐해서 DM들을보내서 알아내쓰! 그니깐 이사람한태 DM오면 근냥무시하고 REPORT헤매애앤

글구 이페이지의주인분 딴사람인척하고 사람들을소기는거는 너무나도 안좋은행동입니다.. 사람들한태 상쳐주실수있어요...그니깐 STOP!!! 뭔쥐알쥐?!!! 글구 나한태이거 알려준 많은꼬맹쓰들 땡큐 빼애앰!!!

Yo~ whoever this person is.. it is NOT ME and is an Imposter! Meaning its a FAKE ACCOUNT! I only have THIS ONE ACCOUNT NO OTHERS!!! Thanks to all of you who informed me of this account and sending me screen captures of this persons DM's impersonating me to you guys, thank you ALL! Sooo if ANY of you guys get a DM from this person just don't waste your time on it and ignore it and report the account! And to the owner of this account... what you are doing is illegal and not right... so make things right and STOP before you hurt someone!!! BBBAAAMMM!!!

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>