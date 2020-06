포항시 공인중개사協, 보증금 4000만원 이하 전·월세 '무료 중개'

포항시와 '행복 보금자리' 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 29일 시청에서 한국공인중개사협회 경북도지부 포항시 남·북구지회와 '행복 보금자리 무료중개서비스' 업무협약식을 체결하고, 관내 재능기부 중개업소에 현판을 전달했다.

7월 1일부터 시행되는 행복 보금자리 무료중개서비스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위해 한국공인중개사협회 경상북도지부 포항시 남?북구지회와 함께 추진하는 신규시책이다.

앞으로 포항시 관내 60여개 공인중개업소는 지역 내 저소득 및 소외계층과 3자녀 이상 다자녀가구, 포항시 신규전입세대(관외)를 위해 전·월세 보증금 4000만원 이하에 대해서는 중개 보수를 받지 않고 무료로 중개해 준다.

이같은 무료중개 서비스가 정착되면, 시민들은 건당 최대 16만원, 연간 4000만원 이상의 중개보수 무료혜택을 받을 수 있을 것으로 포항시는 예상하고 있다.

이강덕 포항시장은 "이번 업무협약을 통해 코로나19로 침체된 지역 및 부동산 경기가 활력을 되찾을 수 있길 기대한다"며 "앞으로도 취약계층의 주거 안정화를 위해 다양한 시책을 발굴하는 등 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr