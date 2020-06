완도군의회 박재선 의원, 지역신문의 날 의정 대상 ‘수상’

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 완도군의회는 박재선 의원이 지난 26일 사단법인 전국지역신문협회가 주최한 ‘제17회 지역신문의 날 기념식’에서 기초의원 부문 ‘의정 대상’을 수상했다고 29일 밝혔다.

박재선 의원은 완도군의회 행정자치위원장으로 활동하면서 주민복리증진 및 지역발전의 선구자 역할을 성실히 수행하고, 주민의 의사가 정책에 적극적으로 반영될 수 있도록 큰 노력을 해왔으며, 민의를 대변하는 의회 상 정립에 이바지한 바가 인정돼 수상자로 선정됐다.

박재선 의원은 수상 소감을 통해 “늘 현장이 중요하다고 생각하며 지역 주민을 만나 의견을 듣기 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 주민의 입장을 대변하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

전국지역신문협회 의정 대상은 모범적인 의정활동을 통해 지방자치 발전에 이바지하고 지방의회의 위상을 높인 의원에게 수여하는 상이다.

