'다만악' 이정재 "'신세계' 이후 황정민과 재회 기쁘다"

[아시아경제 김가연 기자] 영화 '다만 악에서 구하소서'에서 열연을 펼친 배우 황정민과 이정재가 뛰어난 입담을 뽐냈다.

두 사람은 29일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡'에 출연해 이 영화에서 재회하게 된 소감을 밝혔다. 이들은 앞서 지난 2013년 개봉한 영화 '신세계'에서 호흡을 맞춘 바 있다.

이정재는 "영화 '신세계' 이후에 (황정민과) 다시 만났다. 그 작품 때는 부라더였지만 지금은 서로를 죽여야 한다"고 영화 속 두 사람의 관계를 소개했다.

그는 '서로가 캐스팅된 것을 알고 있었냐'는 질문에 "이미 정민이 형이 캐스팅된 걸 알았다. 그래서 무조건 해야겠다고 생각했다"고 답했다.

이에 황정민도 "전작에서도 재밌게 잘했기 때문에 우리가 다시 만나는 것도 인연이다. 그래서 다시 만났을 때 기뻤다. 관객분들이 더 기대를 해주시는 것 같다"고 덧붙였다.

한 청취자가 "'신세계' 이후 달라진 점이 있었냐"고 질문하자, 황정민은 "햇수로 따지면 오래됐는데 그렇게 오래됐다고 느껴지지 않는다"고 대답했다.

그러면서 "촬영할 때가 엊그제 같은 기분이다. 너무 신기하다. 현장에 오면 7년이라는 시간을 잊게 됐다"고 말했다.

이정재 또한 "저도 ('신세계'가) 재작년밖에 안 된 것 같은데 7년이 지났다고 해서 놀랐다"고 덧붙였다.

한편 영화 '다만 악에서 구하소서'는 마지막 청부살인 미션 때문에 새로운 사건에 휘말리게 되는 인남(황정민 분)과 그를 쫓는 무자비한 추격자 레이(이정재 분)의 추격과 사투를 그린 영화다. 내달 개봉을 앞두고 있다.

