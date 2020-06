[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주월드컵점(점장 양남균)이 최근 트랜디한 먹거리를 고객들에게 제안하는 월드미식회 매장을 오픈했다. 월드미식회 매장에서는 오픈 다이닝 컨셉을 적용해 전국 각 지역의 다양한 음식을 매주 고객들에게 새롭게 선보인다.

