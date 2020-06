‘배이상헌…시민모임’ 장휘국 광주교육감 사퇴 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 성평등교육과 배이상헌을 지키는 시민모임이 장휘국 광주광역시교육감의 사퇴를 촉구했다.

시민모임은 29일 성명서를 발표하고 장 교육감의 사퇴와 광주시교육청의 철저한 수사, 검찰과 경찰의 신속한 수사를 요구했다.

단체는 “장휘국 교육감 관련 친인척 인사 특혜가 보도되는가 싶더니 의혹으로만 떠돌던 뇌물수수 의혹까지 확인되어 참담하다”며 “교육의 힘으로 민주, 인권, 평화의 도시 광주를 더욱 빛나게 해주리라 기대했던 시민들의 기대에는 깊은 상처가 생겼다”고 밝혔다.

이어 “그간 교육감은 각종 인사 부조리, 정치자금 수수 의혹에 대해 정색하고 잡아떼는가 하면 법적 조치를 취하겠다며 의혹을 제기하는 시민단체를 윽박지르기도 했다”면서 “이는 시민사회에 뿌리를 두고자 하는 진보 교육감의 모습이 이미 아니었다”고 주장했다.

또 “지난 25일 사과의 자리에서는 대변인이 대신 사과문을 읽을 뿐만 아니라 내용 모든 면에서 진정성이라고는 찾아볼 수 없었다”며 “오히려 광주 시민들은 이를 보고 실망을 감추지 못했다”고 강조했다.

단체는 “인사 시스템 악용이나 업무 관련성이 있는 자로부터의 금품 수수는 교육감 직책 수행 오류가 아닌 명백한 개인 비리인데도 왜 대변인을 내세워 사과 성명을 발표하는지 모르겠다”며 “당사자는 언론과의 만남을 피하고 얼굴을 감춘 채 공조직을 사적 도구로 악용했다”고 단호히 말했다.

또 “사과 성명에 사과는 없고 자신은 어떤 잘못도 없고, 발견하자마자 신고했을 뿐이며 논란이 됐으니 부덕의 소치로 받아 안겠다고 한다”면서 “ 이것이 광주시교육감의 모습인가”라고 되물었다.

그러면서 “그간 장 교육감은 사실관계가 확인되지 않은 ‘신고’만으로 교사들에 대한 수사 의뢰를 남발하고 무혐의, 무죄 판결이 난 교사까지 품위유지 의무를 위반했다며 해임, 파면 등의 배제 징계를 남발했다”며 “배이상헌 사건의 경우, 민원과 신고만으로 그 어떤 확인도 없이 직위해제를 집행하고 당사자는 지금 그 어떤 판단도 없이 12개월여 교육청 앞에서 피켓을 들고 있다”고 주장했다.

마지막으로 “민주주의에서 가장 큰 악마는 ‘스스로 예외가 되는 사람’이다”며 “장 교육감은 더이상 민주시민교육을 책임질 수 없다. 사퇴하라”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr