포시에스, 무상증자로 권리락 발생

[아시아경제 이정윤 기자] 포시에스 포시에스 189690 | 코스닥 증권정보 현재가 7,810 전일대비 50 등락률 -0.64% 거래량 55,229 전일가 7,860 2020.06.29 15:30 장마감 close 는 무상증자로 오는 30일 권리락이 발생한다고 29일 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr