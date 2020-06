[아시아경제 이정윤 기자] 케이아이엔엑스 케이아이엔엑스 093320 | 코스닥 증권정보 현재가 63,300 전일대비 2,300 등락률 -3.51% 거래량 118,466 전일가 65,600 2020.06.29 15:30 장마감 close 는 187억원 규모의 자기주식 처분을 결정했다고 29일 공시했다.

처분목적은 시설 투자자금의 확보를 위한 것으로 처분 예정기간은 오는 30일부터 9월 29일까지다. 처분예정주식과 처분대상 주식가격은 각각 30만주(보통주), 6만2333원이다.

