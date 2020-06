[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 최근 화재가 발생한 여수국가산단을 방문해 산단 관계자들과 소통했다.

29일 전남소방본부에 따르면 마 본부장은 여수국가산단 소방안전관리 현황 및 추진실태를 확인하고 관계인의 화재예방 등 안전에 대한 책임의식 재고를 위해 대표 및 소방안전관리자와 소통했다.

특히 지난 22일 발생한 여수 석유화학공장 화재와 관련해 현장을 재확인 하는 한편 관계자들에게 재발방지에 노력해 주라고 다시 한 번 당부했다.

마재윤 전남소방본부장은 “국가중요시설은 화재 발생 시 대형피해가 우려되는 만큼 관계인은 수시로 현장을 확인하고 문제점에 대한 개선의지를 가져야 한다”며 “똑같은 사고는 없는 만큼 평소 체계적인 반복훈련으로 급박한 사고에 대응할 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr