래퍼 식케이, 파주 훈련소 현역 입대…박재범 등 하이어뮤직 식구들 배웅

식케이 "몸 건강히 다녀오겠습니다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 래퍼 식케이(Sik-K)가 국방의 의무를 지키기 위해 입대한다.

식케이의 소속사 하이어뮤직은 "식케이가 오늘 하이어뮤직 식구들 배웅 아래 파주 1사단 신병교육대대에 입소했다. 5주간 기초군사훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 다할 예정이다"라고 29일 밝혔다.

이날 입대 현장에는 박재범, 그루비룸, pH-1, 김하온 등 하이어뮤직 식구들이 대거 참석해 격려를 보냈다.

식케이는 소속사를 통해 "몸 건강히 다녀오겠습니다"라며 "내년 제대까지 팬 여러분들도 행복하고 건강한 모습으로 다시 만나길 기다리겠습니다"라고 밝혔다.

한편, 식케이는 지난 2015년 앨범 '마이 맨(My Man)'을 발매하며 정식 데뷔했다. 최근에는 하이어뮤직 식구들과 함께 발매한 '깡 리믹스'를 통해 각종 음원사이트 정상을 석권하기도 했다. 또 인기 유튜브 채널 '워크맨'의 노동요 작사·작곡에 참여하며 오는 7월 1일 오후 6시 새 싱글을 발매한다.

