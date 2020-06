경남농업기술원, 전통식문화 계승 위한 고급장류 제조교육 시작

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남농업기술원은 고품질 장류 제조 기술 능력을 배양하는 전통식문화 계승 교육을 시작한다고 29일 밝혔다.

원의 고급장류 제조과정은 전통발효음식의 우수성과 가치를 홍보하기 위해 개설됐으며, 8월 31일까지 약 2개월 동안 전통장류 사업장을 운영하거나 제조 경험이 있는 농업인을 대상으로 운영한다.

전통발효제 분야 전문가 농업회사법인 (유)한국발효 정철기 대표가 강사로 나섰으며, 발효제 메주의 과거와 현재, 문헌 시대 메주, 장류발효원리 등 실무이론과 산국(흩임), 황증(고급 된장, 간장), 떡메주 제조 등 실습을 병행해 진행한다.

고희숙 농촌자원과장은 “전통식문화계승교육은 단순한 교육을 벗어나 우리 전통발효음식의 우수성을 홍보하는 지역 식문화 리더, 식생활 지도사를 양성할 것이다”며 “농가에서 생산되는 농산물 부가가치 향상을 유도하는 데 목적이 있다”고 말했다.

