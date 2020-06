[아시아경제 이민지 기자] 장원테크 장원테크 174880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,575 전일대비 30 등락률 +1.94% 거래량 668,806 전일가 1,545 2020.06.29 15:30 장마감 close 는 29일 50억 규모로 제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 1%이고 전환가액은 1576원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 317만2588주로 주식총수 대비 7.07%에 해당한다. 사채만기일은 2023년 6월 29일이다.

회사 측은 “조달자금은 이엑스티 이엑스티 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 3,160 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,160 2020.06.29 15:30 장마감 close 주식회사의 유상증자 납입대금으로 쓰인다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr