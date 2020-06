경북도, 119 전국 최초 '24시간 긴급돌봄' 서비스

7월부터 경산·영덕소방서 시범운영…향후 확대운영

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 저출생 극복 시책의 일환으로 올해 1월부터 운영 중인 '새생명 탄생 119구급서비스'에 이어 오는 7월부터 긴급돌봄서비스 '119아이행복 돌봄터'를 전국 최초로 운영한다고 29일 밝혔다.

긴급 돌봄 서비스는 돌봄이 필요한 도민들이 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 24시간 무료로 운영된다. 신청대상은 만3개월∼12세 아동이다.

양육자의 질병이나 상해, 출장 또는 야근, 휴원(교) 등 긴급한 사정으로 자녀 돌봄이 필요한 경우 119나 해당 소방서에 신청하면 돌봄 지킴이의 긴급 돌봄서비스를 제공받을 수 있다.

돌봄 지킴이는 돌봄 활동 양성교육을 수료한 여성의용소방대원으로 구성돼 있다. 아동의 안전한 보호 및 돌봄 업무를 수행하고 학령기 아동에게는 소방안전 및 응급처치교육 프로그램도 함께 제공한다.

남화영 소방본부장은 "갑작스런 상황으로 자녀를 맡길 곳이 없어 곤란할 때 365일 24시간 긴급 돌봄서비스를 제공함으로써 부모가 안심하고 생업에 전념할 수 있을 것"이라며, "아이와 부모 모두가 행복한 경북을 만드는데 119도 함께 하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr