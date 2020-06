"함께하는 여름이라 행복" 오마이걸, 청량미 가득한 화보 공개

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 그룹 오마이걸이 따사로운 여름 햇살 아래 청량미 가득한 화보를 공개했다.

지난 26일 패션 매거진 '엘르'는 오마이걸과 함께 한 7월호 화보를 공개했다. 공개된 사진 속에는 오마이걸 멤버들이 여름 피크닉 콘셉트로 청량한 매력을 뽐내고 있어 눈길을 끈다.

특히 오마이걸은 화보 촬영 현장에서 소풍을 온 듯 자연스럽고 유쾌한 분위기를 선보였다는 후문이다. 푸른 자연 속에서 34도가 넘는 뜨거운 날씨에도 불구하고 오마이걸 멤버들은 끝까지 완벽한 포즈와 연출로 멋진 화보를 완성했다.

이를 본 누리꾼들은 "오마이걸 내 마음속에 번지 난 완벽하게 착지","이제서야 여름이다. 여름이야. 완전 청량미 가득","오마이걸 다음 활동도 흥하자" 등 다양한 반응을 보였다.

오마이걸의 상큼함을 담은 엘르 화보는 엘르 7월호와 웹사이트에서 만나볼 수 있다. 또 화보 촬영과 함께 진행된 오마이걸의 인터뷰 영상 역시 엘르 유튜브에서 공개될 예정이다.

한편 오마이걸은 지난 4월 미니 7집 '논스톱(NONSTOP)'을 발매했다. 해당 앨범 수록곡이자 타이틀곡 '살짝 설렜어'는 뮤직비디오 조회 수 3천 만을 돌파했다.

