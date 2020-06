창원시, ‘파워유닛 스마트제조센터’ 정부공모 사업 선정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 산업통상자원부가 시행하는 ‘파워유닛 스마트제조센터 구축사업’에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

‘파워유닛 스마트제조센터 구축사업’은 고효율 파워유닛용 소재·부품의 스마트 제조기술 자립화와 인프라 구축을 통해 에너지 산업 고도화 및 연관기업 생태계 조성을 위한 사업이다.

파워유닛은 터빈, 자동차 엔진, 공작기기 등 구동 모터로 동력을 발생시켜 시스템에 제공하는 핵심제품이다.

이 사업은 올해부터 5년간 국비와 도·시비 등 300억원의 사업비로 시행해 재료연구소가 주관하고 경남TP가 참여해 파워유닛 부품 및 제조공정 실증·신뢰성 평가 체계 등을 구축하게 된다.

파워유닛 스마트제조센터는 제2 재료연구원이 예정된 진해 연구자유지역 내에 건립해 고효율 파워유닛용 소재·부품 기술 자립화 실현에 기여할 것이다.

허성무 창원시장은 “정부 공모사업 선정으로 창원이 고효율 파워유닛 산업을 선도할 수 있는 계기를 마련하고, 지역 산업의 신성장 동력이 되길 기대한다”며 “전 세계적으로 많은 경제적 어려움이 발생하고 있지만, 신성장산업 육성을 통해 위기를 새로운 기회로 만들겠다”고 밝혔다.

