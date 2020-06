이상직, 이스타항공 지분 전량 헌납…"제주항공 M&A 약속 이행하라"(상보)

[아시아경제 김혜원 기자, 유제훈 기자] 이스타항공의 창업주인 이상직 더불어민주당 의원은 29일 자신의 가족이 이스타홀딩스를 통해 소유한 이스타항공의 지분을 모두 회사 측에 헌납하겠다고 밝혔다.

이 의원은 이날 오후 서울 강서구 본사에서 열린 이스타항공 기자회견에서 김유상 이스타항공 경영본부장(전무)이 대독한 입장문을 통해 "직원의 임금 체불 문제에 대해 창업자로서 매우 죄송하다"며 이같이 말했다.

이 의원은 "이스타홀딩스의 이스타항공 주식 취득 과정과 절차는 적법했고 관련 세금도 정상적으로 납부했으나 국민의 눈높이에 미치지 못한 점이 있다면 정중히 사과드린다"고 전했다.

이 의원은 또 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 모든 항공산업이 풍전등화이며 이스타항공 회사와 구성원은 살아야 한다는 절박함에 놓여 있다"면서 "모든 것을 내려놓고 창업자의 초심과 애정으로 이스타항공이 조속히 정상화하도록 최선을 다해돕겠다"고 강조했다.

최종구 이스타항공 사장은 제주항공에 인수합병(M&A) 절차를 속히 이행해달라며 결단을 촉구했다. 최 사장은 "제주항공은 당초 약속대로 진정성을 가지고 인수 작업을 서둘러주길 1600명 임직원과 함께 촉구한다"면서 "현재 이스타항공이 겪는 어려움의 일차적 책임은 우리에게 있지만 제주항공 역시 자유롭지 않을 것"이라고 지적했다.

최 사장은 이어 "제주항공과의 M&A 진행에 따라 이스타항공은 정부 지원을 받을 자격도 없이 시간만 보내고 있다"면서 "이스타항공에 최악의 상황이 현실화하면 제주항공도 책임을 피할 수 없다"고 전했다.

그러면서 "대기업 계열사이자 저비용항공사(LCC) 1등 기업의 책임 있는 결단을 촉구한다"면서 "금명간 인수에 대한 확실한 표명을 해주길 간곡하게 요청한다"고 덧붙였다.

이스타항공은 정부에도 과감한 지원을 당부했다. 최 사장은 "국민의 항공료 부담 완화, 항공 여행 대중화에 기여를 해온 LCC 업계는 최근 사면초가의 위기"라며 "함께 피땀 흘려 일궈온 항공산업 생태계가 붕괴되기 전에 정부가 과감하고 적극적인 투자에 나서달라"고 했다.

임직원에게는 "구성원 전체가 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"면서 "절체절명의 위기 상황 앞에서 근로자와 사용자가 따로 없다. 우리 모두가 한마음으로 단결하고 합심해 위기를 돌파해내자"고 당부했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr