부산, 교육재난금 10만원 지급 … 무상교육·급식 실시

부산교육청, 초·중·고·특수 학생에 교육재난지원금 10만원씩 지급

시의회 추경안 의결 … 학생 30만7000명 스쿨뱅킹 이체키로

고1 무상교육과 고3 무상급식, 6개월 앞당겨 올 2학기 실시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 초·중·고 모든 학생에게 교육재난지원금 10만원씩 지급하는 계획이 확정됐다. 또 무상교육과 무상급식은 6개월 앞당겨 올 2학기부터 실시된다.

부산시교육청은 29일 추가경정예산안이 부산시의회 본회의에서 의결됨에 따라 코로나19로 인한 학부모들의 경제적 부담을 덜어주고 지역경제 활성화를 위해 30일 부산지역 초·중·고·특수 학생 30만7500여명에게 교육재난지원금 10만원씩을 지급한다.

시 교육청은 학생들의 스쿨뱅킹 계좌에 현금 10만원씩 이체하고, 스쿨뱅킹을 활용하지 않는 보호자와 학생에겐 개인 계좌로 지급한다.

등교수업 연기에 따른 미집행 급식비 156억800만원과 교육청 예비비 151억8200만원 등 모두 307억9000만원을 교육청 자체예산으로 확보했다.

고등학교 무상교육과 무상급식도 당초 계획보다 6개월 앞당겨 올해 2학기부터 실시하게 됐다.

무상교육은 자체 예산 140억원으로 공·사립 고등학교 134개교의 1학년 학생 2만3054명에게 지원한다. 학생 1인당 1학기 평균 84만원의 학비 절감 효과가 있다.

무상급식은 자체 예산 70억원으로 공·사립 고등학교 134개교 3학년 2만349명에게 지원한다. 학생 1인당 34만4000원의 혜택이 돌아간다.

부산지역 초·중·고의 무상교육과 무상급식이 2학기부터 완성되는 것이다.

이에 앞서 시 교육청은 부산시의회와 함께 지난 5월 12일 부산시의회 브리핑룸에서 공동기자회견을 갖고 교육재난지원금과 고1 학비·고3 급식비를 당초 계획보다 6개월 앞당겨 지원하기로 의견을 모았다.

6월 10일에는 ‘부산시교육청 교육재난지원금 지원 조례’를 제정·공포하는 등 교육재난지원금의 신속한 지급을 준비했다.

부산시의회는 29일 제287회 정례회 4차 본회의에서 교육재난지원금을 포함한 4046억원 규모의 ‘2020년도 제2회 부산시교육비특별회계 세입·세출 추가경정예산안’을 의결했다.

김석준 시 교육감은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 학부모님들의 부담을 덜어드리기 위해 교육재난지원금 등 지원방안을 마련했다”며 “하루빨리 코로나19를 극복하고 아이 키우기 좋은 부산을 만들기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

