故 구하라 오빠 "힘겹게 이룬 동생 재산, 이혼 가정 아이들 돕고 싶어"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 故구하라의 오빠 구호인 씨가 동생의 재산으로 이혼 가정 아이들을 돕고 싶다고 밝혔다.

29일 월간지 우먼센스가 공개한 인터뷰에서 구 씨는 "엄마의 부재로 힘겹게 살며 이룬 동생의 재산인 만큼 친모 대신 도움이 필요한 이들에게 쓰이길 소망한다"고 전했다.

구 씨에 따르면 구하라가 9살, 자신이 11살이 될 무렵 집을 나간 친모는 지난해 11월 구하라가 사망하자 변호사를 선임해 상속권을 주장하며 나타났다. 현행 민법상 구하라의 친모는 양육 의무를 완전히 저버렸음에도 친부와 절반씩 재산을 나눠 갖는 1순위 상속권자다.

이에 구호인씨는 자식에 대한 양육의 의무를 게을리할 경우 재산을 상속받지 못하도록 하는 일명 '구하라법'(민법 일부 개정 법률안)의 제정을 추진하고 나섰다.

구호인 씨는 남매의 유년 시절에 대해 "친척 집에 얹혀살다 보니 눈치 아닌 눈치를 보며 살았다"며 "그래서 나와 동생의 꿈은 늘 '내 집'을 갖는 것이었다"고 설명했다.

그러면서 "하라는 남들이 봤을 땐 스타이지만 내겐 그저 평범하고 안쓰러운 여동생일 뿐"이라며 "과거에 대해 서로 이런저런 이야기를 나누다 보면 동생이 얼마나 사랑이 고픈 아이였는지, 마음이 아픈 적이 많았다"고 밝혔다.

평소 구하라가 어떤 동생이었는지에 대해서는 "맛있는 걸 좋아하고, 친구들과 수다 떠는 걸 즐기고, 게임에 빠지면 하루 종일 게임만 하는 아주 평범한 20대"라며 "데뷔 이후 동생의 가장 큰 소원이 '노래를 잘 부르는 것'이었다. 한동안 집에 노래방 기계를 사 놓고 노래 연습에 빠졌었다. 사람들에게 인정받고 사랑받고 싶은 마음이 커 보였다"고 말했다.

구하라의 재산이 친모에게 가지 않을 경우에는 "아직 구체적으로 정한 건 없지만 동생과 같이 어려움을 겪는 사람들에게 도움이 되는 것이야말로 동생이 하늘에서 가장 바라는 것이라 생각한다"며 "이혼 후 양육비를 제대로 못 받는 사람들의 재판 비용이나 이혼 가정에서 힘들게 지내는 아이들을 도와주고 싶다"고 했다.

이어 "하라가 외롭고 힘들게 이룬 재산인 만큼 꼭 필요한 사람들에게 사용됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr