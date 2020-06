김영록 전남지사 “블루 이코노미 도약 발판 마련”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사는 29일 “민선7기 2년은 ‘청정 전남, 블루 이코노미’를 새천년 비전으로 제시하는 도약의 발판을 마련했다”며 “향후 도정은 과감한 도전과 혁신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응해 대한민국 경제지도를 바꿔나가겠다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 오전 민선7기의 반환점인 지난 2년의 소회와 함께 주요 성과를 설명했다.

민선7기 2년은 청정 전남 블루이코노미를 새천년 비전으로 제시하고 6대 프로젝트에 52개 과제를 발굴해 포스트 코로나 시대에 국가정책 방향과 일치하는 시의적절한 전략이라는 평가와 함께 국고확보도 순조로운 도약의 발판을 놓았다.

사상 최초로 국고예산 7조 원과 전남예산 9조 원 시대를 열었으며, 특히 국가균형발전프로젝트에 2조 9000억 원 규모의 SOC가 반영돼 신안 압해에서 해남 화원, 여수 화태서 백야 간 연륙 연도교와 경전선의 전철화 길이 열린 SOC의 확충 전기를 마련했다.

에너지밸리 1000개 기업도 유치할 정도로 투자유치는 전남도정의 최우선 과제였다. 524개 기업유치로 1만5000개의 일자리를 창출해 고용노동부의 2019 전국 지방자치단체 일자리 대상에서 대상을 수상하는 성과도 이뤘다.

또 세계적 수준의 한전공대를 빛가람 혁신도시에 유치해 한전, 에너지밸리와 함께 에너지신산업 중심지로 도약하는 기반을 마련하기도 했다.

블루 바이오 핵심사업인 국가 면역치료 혁신플랫폼 구축사업이 화순백신산업특구에 유치를 비롯해 e-모빌리티와 에너지신산업이 규제자유 특구로 선정됐으며 해양경찰 서부정비창이 목포 신항만에 들어서 서남권 수리조선산업이 활기를 되찾는 기반을 마련했다.

관광객 6000만 시대 기반도 마련했다.

지난해 총 6255만 명의 관광객이 전남을 찾은 것으로 나타났다. 전년보다 1250만 명이 증가해 전라남도 관광에 새로운 지평을 열었다는 평을 받고 있다.

이밖에 새천년 인재육성 프로젝트를 비롯 스마트팜 혁신밸리와 국립 아열대작물 실증센터 유치, 농어민 공익수당 도입, 어촌뉴딜300 공모서 71개소로 전국 최다 선정, 청렴도 2등급 달성도 빼놓을 수 없는 성과로 꼽았다.

김영록 도지사는 “민선7기 향후 도정은 뉴노멀이 되고 있는 비대면·디지털산업과 기후변화, 대기환경 등 친환경 뉴딜산업을 중점 추진해 새로운 일자리를 만들겠다”고 밝혔다.

또 “청정 전남 블루이코노미 6대 프로젝트를 본격 추진해 실질적인 성과를 이루겠다”며 “에너지 혁신거점을 만들고 한전공대가 2022년 3월 개교할 수 있도록 특별법 제정과 대학설립 인가 등 관련절차를 신속히 추진하겠다”고 강조했다.

이어 “대형 방사광가속기 추가구축과 함께 전남형 상생일자리 모델인 8.2GW 대규모 해상풍력 발전단지를 대한민국 대표 해상풍력 허브로 구축하겠다”고 말했다.

이와 함께 남해안 신성장 관광벨트를 통한 블루 투어와 바이오 메디컬 허브를 향한 블루 바이오, 국립의과대학 신설, 미래형 운송기기산업 선점, 블루 농수산과 블루시티도 적극 추진에 나선다.

김 지사는 “광양항을 동북 물류허브 스마트 복합 항만으로 육성하고 전라남도를 역사와 문화, 호남정신이 깃든 세계평화 중심지로 도약시키겠다”면 “기후변화 대응을 선도해 COP28을 여수를 중심으로 남해안 남중권에 유치해 남해안의 브랜드 가치를 높이고 세계화하는 계기를 삼겠다”고 강조했다.

그러면서 “여수에서 익산 전라선 고속철도는 제4차 국가철도망 구축계획에 반영시키면서 신안 압해에서 해남 화원, 여수 화태에서 백야 간 연륙, 연도교는 오는 2027년까지 완공하는 데 중점을 두겠다”고 힘주어 말했다.

더불어 “동부지역 도민에게 최상의 행정서비스와 소통, 문화, 공간을 제공할 동부권 통합청사는 오는 2022년 개청하고 여수와 순천 10?19사건 특별법도 21대 국회에서 반드시 제정될 수 있도록 도정의 역량을 집중하겠다”며 “남이 백을 하면 나는 천의 노력을 한다는 ‘인백기천(人百己千)’의 마음으로 어려운 도정을 풀어 나가겠다”고 덧붙였다.

