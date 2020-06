광주 아동해바라기센터 제 역할 ‘톡톡’

2005년 개소 이후 2754명·8만6646건 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 개소 15주년을 맞은 아동·청소년 성폭력전담센터인 광주해바라기센터(아동)이 총 8만6646건의 서비스를 제공하는 등 제 역할을 톡톡히 하고 있다.

29일 광주해바라기센터(아동)에 따르면 센터는 지난 2005년 6월 29일부터 여성가족부의 지원으로 전남대학교병원에 위탁돼 설립·운영되고 있다.

성폭력 피해 아동·청소년 및 지적장애인과 가족을 대상으로 의료, 법률, 심리치료 등의 통합서비스를 제공한다.

15년 동안 총 2754명의 피해자에게 의료지원, 상담 및 법적지원, 심리지원, 동행지원 등 총 8만6646건의 서비스를 지원했다.

센터가 지난 15년 동안 접수된 피해사례를 분석한 결과, 13세 미만 피해자와 19세 미만의 미성년 가해자가 갈수록 증가하고 있는 것으로 나타났다.

13세 미만 피해자는 전체 피해자 중 평균 59%(1609명)에 달해 저연령층의 피해가 여전히 심각한 수준인 것으로 밝혀졌다.

19세 미만의 미성년 가해자 비율은 지난 10년간(2005~2014년) 평균 36%에서 최근 5년간(2015~2019년) 63.6%로 크게 증가한 것으로 확인됐다.

또 전체 가해자 중 아는 사람으로부터의 피해가 지난 10년(2005~2014년) 동안 64.4%에서 최근 5년(2015~2019년) 간 78.3%로 늘었다.

아는 사람 중에서도 가장 가까운 관계에 있는 가족과 친족, 또래 및 선후배로부터의 피해는 최근 5년간 무려 88.8%를 차지했다.

피해자에 대한 왜곡된 시선과 소문, 가해자의 협박 등으로 인해 또다시 정신적·사회적 피해를 보는 2차 피해도 점차 증가하고 다양해짐과 동시에 심각해지고 있다.

센터는 미성년자에 대한 광범위한 지원을 바탕으로 디지털 성범죄 및 2차 피해 등 시대 변화에 따른 다양해진 피해 유형에 대해 사각지대 피해자가 발생하지 않도록 적극적인 지원책을 강구해 나갈 방침이다.

더불어 지난 15년을 기반으로 피해자 지원에 대한 역량을 지속적으로 강화하며 지역사회의 성폭력 피해자 지원 및 정책 수립을 위한 자문과 협력 기관으로서의 역할을 확대할 계획이다.

이삼용 센터장은 “앞으로도 여성가족부, 광주광역시, 전남대병원, 지역사회 유관기관과 함께 진심을 담아 피해자를 지원하고 이들의 목소리를 사회에 전하는 전문기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr