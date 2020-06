"엑티브 X 비비드" 구찌 '구찌다이브', 일레란느 '루미노컬렉션'[스타일新]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 올 여름, 엑티브하고 비비드한 악세사리로 "포스트 코로나" 속 지루함을 탈피하자.

▷구찌가 글로벌 e스포츠팀 '프나틱'과 협업해 일련 번호가 새겨진 100개 한정판 시계를 선보인다. ▷국내 디자이너 브랜드 '일레란느'가 여름 시즌 캡슐 컬렉션으로 청량한 비비드 컬러를 담은 악세사리를 런칭했다.

구찌 X 프나틱, 리미티드 에디션 ‘구찌 다이브’ 시계 출시

이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)가 글로벌 e스포츠팀 프나틱(Fnatic)과 파트너십을 통해 리미티드 에디션 ‘구찌 다이브(Gucci Dive)’ 시계를 출시했다.

‘구찌 다이브’는 게임 정신에서 착안, 탄생된 구찌의 새로운 콜라보레이션으로, 게임 세계로 펼쳐지는 구찌의 폭넓은 미학을 소개한다.

글로벌 무대에서 활동하고 있는 '리그 오브 레전드(LoL) 유러피언 챔피언십' 프로 팀인 프나틱으로부터 영감을 받은 이번 에디션에는 프나틱의 로고가 새겨져 있으며, 프나틱을 상징하는 블랙과 오렌지 컬러를 특징으로 한다. 특히, 100개 한정 수량으로 고유 일련번호가 새겨져 많은 컬렉터들에게 소장 가치가 높은 ‘구찌 다이브’는 현재 구찌 온라인 스토어에서 판매 중이다.

이번 시계는 5명의 리그 오브 레전드 플레이어인 ‘레클레스’ 마틴 라르손(Martin Larsson: Rekkles), ‘힐리생’ 지드라베츠 갈라보프(Zdravets Galabov: Hylissang), ‘네메시스’ 팀 리포프섹(Tim Lipov?ek: Nemesis), ‘브위포’ 가브리엘 라우(Gabri?l Rau: Bwipo), ‘셀프메이드’ 오스카 보데렉(Oskar Boderek: Selfmade)이 등장하는 파워풀한 영상과 일련의 이미지들을 통해 공개된다. 오리지널 사운드트랙을 배경으로 하는 이 영상에는 프나틱 팀이 실제 관중들 앞에서 게임 플레이를 하는 모습을 담아, e스포츠만의 스릴과 팀 스피릿을 느낄 수 있게 해준다.

더불어, 구찌는 프나틱과의 콜라보레이션을 기념해 새로운 게임 ‘구찌 다이브’도 개발해 선보일 예정이다. '구찌 다이브' 게임은 플레이어들이 프나틱 로고가 새겨진 특별한 잠수함을 타고 해저 동굴로 들어가 장애물을 피하며 코인을 모으는 게임이다. 이 게임은 구찌 캐릭터를 활용하여 플레이할 수 있으며 구찌 앱 내 구찌 아케이드에서 제공될 예정이다.

일레란느, 여름 시즌 캡슐 컬렉션 ‘루미노’ 런칭

국내 디자이너 주얼리 브랜드 ‘일레란느(ILLE LAN)’가 2020 여름 시즌 캡슐 컬렉션인 '루미노 (LUMMINO) 컬렉션'을 런칭한다.

루미노 컬렉션은 다양한 빛의 컬러를 일레란느만의 모던한 감성으로 녹여내어 여름의 싱그러운 분위기를 표현한 컬렉션으로, 비비드한 컬러감의 투명 아크릴 소재를 사용해 반짝이는 빛의 아름다움을 디자인했다. 여기에 섬세한 파베(Pave) 세팅과의 조화로 여성스러움과 스타일리시함을 동시에 선사한다.

루미노 컬렉션의 대표적인 아이템은 크고 작은 라운드 모듈을 엮은 드롭 형태의 이어링이다. 레드, 그린, 퍼플, 오렌지와 같은 다채로운 컬러 아크릴 포인트에 파베 세팅이 더해져 뜨거운 여름 태양 아래 반짝이는 모래알을 연상케 해 바캉스 룩, 비치 룩으로 더욱 멋스러운 아이템이다.

