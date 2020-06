바이오리더스, 면역증진 건강기능식품 ‘면역엔 PGA-K’ 완판 기록

[아시아경제 유현석 기자] 신약개발 전문기업 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 8,100 전일대비 320 등락률 -3.80% 거래량 182,545 전일가 8,420 2020.06.29 10:58 장중(20분지연) close 는 면역증진 건강기능식품 ‘면역엔 피지에이케이(PGA-K)’가 지난 28일 NS홈쇼핑에서 완판을 기록했다고 29일 밝혔다.

면역엔 PGA-K는 바이오리더스가 암 치료제로 개발 중인 신약후보물질 ‘폴리감마글루탐산’을 기반으로 만든 포 형태의 건강기능식품이다. 제조는 바이오리더스의 계열사인 네추럴에프앤가 담당한다.

폴리감마글루탐산을 경구 투여하는 임상시험 결과, 체내 면역세포인 NK세포(자연살해세포)가 52.3% 이상 증가하는 등 면역력 강화에 효과적인 것으로 알려졌다. NK세포는 체내 선천적 면역시스템 중 가장 핵심 역할을 하는 면역세포로 바이러스에 감염된 세포나 몸에서 생성된 암세포를 정확히 식별해 소멸시킨다.

홈쇼핑 방송이 진행됐던 28일 오전 8시 48분에는 ‘NK세포’가 국내 주요 포털 사이트 실시간 검색어 1위에도 오르는 등 이목이 집중됐다. 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 면역력에 대한 중요성이 부각되면서 제품에 대한 관심도 높아졌다는 설명이다.

바이오리더스 관계자는 “64분의 방송 시간 동안 초당 22포에 해당하는 총 8만4960포의 면역엔PGA-K가 판매됐다”며 “홈쇼핑 최초로 선보인 면역엔PGA-K에 대해 성공적인 런칭 방송을 진행했다”고 밝혔다. 이어 “수요 급증에 따른 물량 부족으로 구매하지 못한 소비자들을 위해 2차 방송을 진행할 예정”이라며 “다음달 9일 같은 채널을 통해 홈쇼핑 판매가 이뤄질 계획”이라고 덧붙였다.

한편 바이오리더스는 지난 3월 대구·경북 지역 의료진에게 3천만원 상당의 PGA연질캡슐을 기부한 바 있다. 또한 국내 대기업으로부터 직원 복지 차원의 'PGA 연질캡슐' 대량 구매 주문도 이어지기도 했다.

