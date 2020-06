증권사 임원이 알려주는 투자전략…동영상 직접 출연

한화투자증권 'STEPS TV' 시작…STEPS 앱에서 확인 가능

[아시아경제 금보령 기자] 증권사 임원이 직접 동영상에 출연해 금융콘텐츠를 전달하는 서비스가 나왔다.

29일 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 1,670 전일대비 60 등락률 -3.47% 거래량 187,544 전일가 1,730 2020.06.29 09:28 장중(20분지연) close 에 따르면 투자자들을 위한 애플리케이션 'STEPS'에서 동영상 금융 콘텐츠 'STEPS TV'까지 이용할 수 있게 됐다.

STEPS TV에는 김일구 한화투자증권 리서치센터 상무가 직접 출연한다. 김 상무가 이론 및 현장 경험을 기반으로 국내외 시황과 투자전략을 설명해준다. 누구나 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 하는 게 핵심이다.

유창민 한화투자증권 글로벌 디지털 프로덕트실 상무는 "STEPS는 누구나 쉽고 재미있게 투자정보를 얻고 투자를 실행할 수 있는 종합적인 금융투자 앱으로 한 단계 더 발전했다"며 "앞으로 금융투자와 관련해 유용한 콘텐츠들을 더욱 풍부하게 제공해 많은 고객들이 이용할 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

자세한 내용은 STEPS 앱에서 확인 가능하다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr