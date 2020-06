관광공사, 코로나19 걱정 없는 '언택트 관광지' 100곳 추천

[아시아경제 김흥순 기자] 한국관광공사와 7개 지역관광공사(RTO)로 구성된 지역관광기관협의회는 29일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 피해 상대적으로 여유롭고 안전하게 국내여행을 즐길 수 있는 전국 '언택트(비대면) 관광지' 100곳을 선정해 발표했다.

선정된 관광지는 경기 평택 바람새마을 소풍정원, 경북 영덕 벌영리 메타세콰이어길, 대전 한밭수목원, 부산 황령산, 서울 몽촌토성, 인천 교동도, 제주 고살리 숲길 등이다. 지역관광공사에서 ▲기존에 잘 알려지지 않은 관광지 ▲개별 여행 및 가족단위 테마 관광지 ▲야외 관광지 ▲자체 입장객수 제한을 통해 거리두기 여행을 실천하는 관광지 등의 기준 요건을 검토해 정했다.

이들 관광지는 7월 1~19일 시행하는 '2020 특별 여행주간'과 연계해 홍보할 계획이다. 협의회는 하계 여행성수기를 맞아 일부 유명관광지로의 관광객 편중 현상을 해소하면서 여행수요를 분산시키는 데도 일정 정도 기여할 것으로 기대하고 있다.

정창욱 관광공사 국민관광전략팀장은 "지역관광공사와 협력해 안전여행을 코로나19 시대 새로운 여행문화로 정착시키는 노력을 기울일 것"이라며 "안전여행 문화 확립은 물론 신규 관광콘텐츠 발굴에 적극 나서 국내여행을 더욱 활성화시키는 데 주력할 것"이라고 말했다.

