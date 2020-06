'당나귀 귀' 현주엽 "사기 많이 당했다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 농구선수 출신 방송인 현주엽이 사기 피해를 본 경험이 있다고 밝혔다.

28일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'(당나귀 귀)에서는 현주엽이 출연해 안정환과 함께 송훈 셰프의 돼지고기 전문점을 찾아간 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 송훈 셰프는 현주엽이 고깃집 창업을 고민하고 있다는 말에 "내 고깃집 분점을 내는 건 어떻겠냐"라고 제안했다.

송훈 셰프의 제안에 현주엽은 고민하는 모습을 보였다.

현주엽의 모습을 보던 진행자 김숙은 "현 감독님 솔직히 말해서 사기당한 적 있으시죠?"라고 물었다.

그러자 현주엽은 "왜 금기어를 자꾸 말하냐"라며 "(팔랑귀 때문에) 많이 당했다"라고 말했다.

이에 전현무가 현주엽에게 "지금 '당나귀 귀' 출연료도 안 나오고 있는 거 알고 있냐?"라고 말해 웃음을 자아냈다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr