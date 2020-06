제니 인스타그램

[아시아경제 온라인이슈팀] 블랙핑크 제니가 매력을 발산했다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 "블링크 오늘 만나요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 제니는 슬릿이 있는 검은색 원피스를 입고 무대에 앉아 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 26일 신곡 'How You Like That'을 발매했다. 'How You Like That'는 뮤직비디오 공개 32시간 만에 1억뷰를 돌파했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>