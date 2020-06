경기도, 163개 골프장 '농약잔류검사'…9월까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 163개 골프장에 대한 농약잔류검사를 추진한다.

경기도보건환경연구원은 다음 달부터 9월까지 도내 163개 골프장을 대상으로 골프장의 토양과 연못물을 채취해 농약 28종의 잔류량을 검사하는 농약잔류량 검사를 실시한다고 29일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 자연환경과 생태계 훼손을 막고 도민 건강보호를 위해 매년 골프장에 대한 농약잔류량 검사를 실시하고 있다.

검사는 비가 온 후 강우량에 따라 3~7일 이내 시료를 채취해 집중 검사하게 된다. 검사항목은 살균제와 살충제 등으로 고독성 농약 3종, 잔디 사용 금지 농약 7종, 사용이 허용된 일반농약 18종 등이다.

도는 163개 골프장 중 60개 골프장에 민간 시민단체(NGO)를 참여시켜 검사결과의 공정성과 신뢰성을 높이고, 오염 개연성과 주변지역 영향정도 등에 대해서도 시민단체의 의견을 반영할 계획이다.

윤미혜 도 보건환경연구원장은 "농약사용으로 인한 주변환경의 영향을 최소화해 도민들에게 더욱 신뢰성 있는 데이터를 제공할 것"이라며 "골프장 내 안전한 농약관리를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

