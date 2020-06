[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북지역에 27번째 신종 코로나바이러스 확진자(코로나19)가 나오면서 전북 보건당국의 긴장감이 고조되고 있다.

전북도 보건당국은 28일 전주시 우아2동에서 파워공인중개사 사무실을 운영하는 A(52·여)씨가 코로나19 양성판정을 받았다고 밝혔다.

공인중개사인 A 씨는 최근 광주를 방문해 광주지역 36번째 '코로나19' 확진자인 광륵사 승려와 접촉한 것으로 알려졌다.

이날 A씨는 덕진선별진료소를 방문해 코로나19 검사를 받았다. 검사결과, 양성판정을 나오면서 원광대학교병원 음압병원에 입원해 치료중이다.

보건당국은 A씨를 상대로 역학조사를 착수, 이동동선과 감염원을 찾고 있다.

한편 보건당국은 재난안전문자를 통해 지난 6월24일 이후 전주시 우아2동 파워공인중개사 방문자의 즉각적인 자진신고와 코로나19 검사를 당부했다.

