[아시아경제 이진규 기자] 서울 여의도 현대카드 사옥에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 1명이 추가로 발생했다.

28일 영등포구에 따르면 이날 확진 판정을 받은 20대 남성 A씨(노원구 확진자)는 지난 25~26일 여의도 현대카드 사옥 5층에서 근무했다.

지난 26일 양성 판정을 받은 현대카드 전산실 파견 근무자(30대 남성)와 같은 층에서 근무한 사람들 가운데 확진자가 나온 것이다.

A씨는 전날 오한과 근육통 등의 증상이 나타나 검사를 했고, 이날 양성 판정을 받았다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr