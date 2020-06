코로나19 이어 메뚜기떼까지…뉴델리 근처 습격

[아시아경제 황윤주 기자] 인도 수도권이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 급속 확산에 이어 이번에는 메뚜기떼 습격으로 어려움을 겪었다.

28일 타임스오브인디아 등 인도 언론에 따르면 전날 수도 뉴델리 인근 위성도시 구루그람(옛 구르가온)에 엄청난 규모의 메뚜기떼가 날아들었다. 구루그람에 이처럼 수십만 마리의 메뚜기떼가 나타난 것은 처음이라고 현지 언론은 보도했다. 메뚜기떼들은 구루그람을 가로지른 뒤 뉴델리 남쪽 외곽을 거쳐 동쪽으로 빠져나갔다.

일반적으로 메뚜기떼들은 농작물뿐 아니라 꽃, 과일 등 온갖 종류의 식물을 먹어치우며 큰 피해를 남긴다. 하지만 이번 습격에서는 대부분 지상에 머무르지 않고 날아다닌 바람에 구루그람 인근 농지에 큰 피해를 남기지 않은 것으로 알려졌다.

뉴델리 남서쪽에 자리 잡은 구루그람은 삼성전자 등 글로벌 기업의 인도법인이 몰려 있는 신흥 정보기술(IT)·금융 도시다. 메뚜기떼들은 인도 북부는 물론 인근 네팔로도 이동, 피해가 예상된다고 현지 언론은 전했다.

한편, 인도의 코로나19 확산세도 좀처럼 잡히지 않는 분위기다. 인도 보건·가족복지부는 전날 인도의 코로나19 누적 확진자 수가 누적 50만8953명을 기록했다고 밝혔다. 하루 확진자 수는 1만7000원~1만8000명으로 연일 최다 기록을 경신하고 있다.

