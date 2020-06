전 세계 코로나19 확진자 1000만명 넘었다

[아시아경제 황윤주 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 6개월 만에 1000만명을 넘어섰다.

국제통계사이트 월드오미터 집계에 따르면 28일 오전 6시 12분(그리니치 표준시 27일 오후 9시 12분) 현재 세계 코로나19 누적 확진자는 1천1만3690명이다.

누적 확진자가 1000만명을 넘어선 것은 중국이 작년 12월 31일 세계보건기구(WHO)에 중국 후베이성 우한을 중심으로 정체불명의 폐렴이 발생했다고 보고한 지 179일 만이다.

국가별 확진자 수는 미국(258만7479명), 브라질(128만4214명), 러시아(62만7646명), 인도(52만9577명), 영국(31만250명) 순으로 많았다.

이어 스페인(29만5549명), 페루(27만2364명), 칠레(26만7766명), 이탈리아(24만136명), 이란(22만180명)이 뒤따랐다.

한편 이날 누적 사망자는 50만174명(오전 6시 47분 현재)으로 50만명을 넘어섰다. 같은 시간 누적 완치자 542만6천95명으로 집계됐다.

