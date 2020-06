경북도, 전국 귀농 가구 19% 차지 16년 연속 '전국 1위'

귀촌가구는 3만9229가구 전국 2위(12.3%)…전년도 대비 한단계 상승

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 지난 한해 동안 귀농 가구가 전국(1만1422가구·1만6181명)의 18.7%를 차지, 통계조사가 시작된 2004년부터 16년간 1위를 고수하고 있는 것으로 나타났다고 28일 밝혔다.

지난 25일 통계청이 발표한 자료에 따르면 경북도는 2013년 이후 매년 '귀농 인구'가 꾸준히 3000여 명을 넘고 있다. 이 수치는 시·군의 면단위 평균인구가 농촌으로 유입되는 규모다.

경북도의 귀농 가구는 지난 2004년 334가구에서 2010년 1112가구로 세자리수를 찍은 뒤 지난해 2136가구를 기록했다.

시·도별 귀농 가구는 경북이 2136가구로, 16년 연속으로 가장 많다. 그 뒤를 이어 전남 214가구, 경남 1315가구, 전북 1315가구 순이다. 도내 시·군별로는 의성군(173명)과 상주시(171명)가 전국 2, 3위를 차지했다. 전국 시·군별 귀농인 규모가 높게 나타난 기초자치단체 상위 5곳 중 경북 2곳이 포함됐다.

전국적으로 귀농한 가구의 연령대는 50대가 33.2%로 가장 많았다. 60대 25.9%, 30대 이하 21.1%, 40대 13.4% 순이다. 귀농인의 유입으로 농촌 고령화·저출산 등 인구감소에 목말라 있는 우리 농촌지역에 새로운 활력소가 될 전망이다.

경북 귀촌가구 또한 2013년 3만3148가구에서 2015년 3만5363가구, 2019년 3만9229가구로 지속적으로 늘고 있다. 지난해보다 729가구가 증가하면서 전국 광역자치단체 가운데 지난해 3위에서 2위로 한 단계 뛰어올랐다.

전국 귀촌가구가 전년대비 1만683가구 감소한 것에 비하면 괄목할만한 수준이란 게 경북도의 설명이다. 전국에서 귀촌 감소 현상은 경기와 경남지역에서 뚜렷했다. 경기도와 경남도는 전년도에 비해 각각 3491, 2306가구나 줄었다.

이처럼 경북이 다른 광역지자체보다 귀농가구가 많은 이유는 과수와 시설채소, 축산 등 돈이 되는 고소득 작물이 발달해 농업소득이 높다는 점이 가장 큰 요인으로 풀이된다. 또한 도움을 받을수 있는 많은 멘토(3만5341명)를 보유하고 선도농가(17만5000호)가 전국에서 가장 많아 귀농이 많아지는 선순환이 지속되고 있다는 게 경북도의 자랑이다.

이철우 경북도지사는 "1997년 구제금융과 2008년 글로벌 금융위기 시 귀농귀촌 가구가 일시적으로 증가한 상황을 고려할 때, 이번 코로나19의 영향으로 저밀도 농촌 생활에 대한 관심이 높아진 데다 장기화된 경기침체로 귀농귀촌에 관심을 갖는 도시민이 증가할 것으로 예상된다"고 전망했다.

이어 "단계별?체계적 정책자금 지원 및 다양한 교육 프로그램 운영, 대규모 박람회 참가를 통한 도시민 유치 홍보 등 수요자 중심의 맞춤형 정보제공을 통해 일궈낸 노력의 결실"이라며 "앞으로도 귀농인 영농기반 구축에 필요한 자금지원과 수요자 중심의 단계별 맞춤형 교육을 통해 도시민을 적극적으로 유치하겠다"고 강조했다.

